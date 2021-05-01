До +13 градусов и низкое давление ожидается 1 мая в Псковской области
По прогнозу Псковского гидрометцентра, 1 мая жителей Псковской области ожидает облачная погода с прояснениями. Ночью небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя, днем без существенных осадков.
Ветер западных направлений - 5-10 метров в секунду. Температура по области: ночью -3…+2, днем +8…+13. Атмосферное давление низкое.
Какая погода будет на Пасху, читайте здесь. Также метеорологи прогнозируют для жителей Псковской области прогнозируют дождливое начало мая.
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