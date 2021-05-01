До +13 градусов и низкое давление ожидается 1 мая в Псковской области

09:19, 01 мая 2021, ПАИ

По прогнозу Псковского гидрометцентра, 1 мая жителей Псковской области ожидает облачная погода с прояснениями. Ночью небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя, днем без существенных осадков.

Ветер западных направлений - 5-10 метров в секунду. Температура по области: ночью -3…+2, днем +8…+13. Атмосферное давление низкое.

Какая погода будет на Пасху, читайте здесь. Также метеорологи прогнозируют для жителей Псковской области прогнозируют дождливое начало мая.