Людмила Зеркаль: Задача профсоюзов - бороться за права и интересы рабочего человека
«Профсоюзы Псковской области продолжают бороться за права и интересы рабочего человека, самое главное для профсоюзов — достойная работа, достойная зарплата, достойные пенсии», - подчеркнула председатель Псковской областной организации Российского профессионального союза работников радиоэлектронной промышленности Людмила Зеркаль.
Она поздравила жителей региона с праздником Весны и Труда, пожелала, прежде всего, крепкого здоровья и выразила сожаление, что в этом году эпидемиологическая обстановка не позволила провести первомайский митинг в традиционном формате.
Напомним, что в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения COVID-19 в 2021 году профсоюзы Псковской области проводят первомайский митинг в режиме онлайн на площадке Псковского агентства информации.
Ранее председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, выступая в ходе онлайн-митинга на площадке Псковского агентства информации, поздравил жителей региона с Международным Днем солидарности трудящихся. Также областной Профсоюз работников связи выступил за честную индексацию должностных окладов.
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