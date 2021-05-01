Людмила Зеркаль: Задача профсоюзов - бороться за права и интересы рабочего человека

11:40, 01 мая 2021, ПАИ

«Профсоюзы Псковской области продолжают бороться за права и интересы рабочего человека, самое главное для профсоюзов — достойная работа, достойная зарплата, достойные пенсии», - подчеркнула председатель Псковской областной организации Российского профессионального союза работников радиоэлектронной промышленности Людмила Зеркаль.

Она поздравила жителей региона с праздником Весны и Труда, пожелала, прежде всего, крепкого здоровья и выразила сожаление, что в этом году эпидемиологическая обстановка не позволила провести первомайский митинг в традиционном формате.

Напомним, что в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения COVID-19 в 2021 году профсоюзы Псковской области проводят первомайский митинг в режиме онлайн на площадке Псковского агентства информации.

Ранее председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, выступая в ходе онлайн-митинга на площадке Псковского агентства информации, поздравил жителей региона с Международным Днем солидарности трудящихся. Также областной Профсоюз работников связи выступил за честную индексацию должностных окладов.