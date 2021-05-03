Галина Невалённая: «Сейчас - самое благоприятное время для прививки»

16:12, 03 мая 2021, ПАИ

Почему майские выходные - самое благоприятное время для вакцинации, рассказала Псковскому агентству информации главный врач «Псковской городской поликлиники» Галина Невалённая.

Согласно статистике, в Псковской области растёт заболеваемость COVID-19. Главврач Псковской городской поликлиники подчёркивает, что самыми эффективными мерами защиты являются ограничение близких контактов с людьми и вакцинация.

Как отметила Галина Невалёная, сделать прививку сейчас можно по предварительной записи в поликлиниках города и в специальных пунктах в торговых центрах Пскова, которые работают каждый день с 10:00 до 15:00.

Главврач рассказала, что, несмотря на праздники, поликлиники работают ежедневно. С 1-го по 3-е мая и с 8-го по 10-е медучреждения работают до 16:00 часов, а во все остальные дни – в обычном режиме.

«На праздники многие уехали из города, и можно без проблем сделать прививку. Сейчас самое благоприятное для этого время, чтобы к осени иммунитет был готов защищать организм», - подчеркнула главврач.

Ещё 2 человека скончались от коронавируса за последние сутки в Псковской области.

Названы самые заражённые COVID-19 районы Псковской области.