В Псковской области набирают популярность воркаут и скандинавская ходьба

13:20, 06 мая 2021, ПАИ

Воркаут и скандинавская ходьба набирают популярность в Псковской области, отметила на пресс-конференции в медиацентре ПАИ и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова.

«Воркаут-площадки, которые по инициативе губернатора массово устанавливаются в регионе, конечно, вызвали интерес к этому виду активности. Что касается скандинавской ходьбы, то из хобби она превращается в настоящий спорт», - поделилась с журналистами руководитель спортивного комитета.

Ранее она рассказала о том, что к лету будет построено одиннадцать новых пришкольных стадионов.