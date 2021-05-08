Псковский облсовпроф поддерживает создание мемориала Знамени Победы в Идрице

17:32, 08 мая 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов обратился ко всему профсоюзному сообществу Псковской области с призывом поддержать инициативу создания памятного знака Знамени Победы в посёлке Идрица Себежского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Ранее запуск всероссийской краудфандинговой кампании анонсировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Участников профсоюзного движения в нашей области ни много ни мало около 50 000 человек, – сообщил Игорь Иванов. – Годы Великой Отечественной войны кровавыми страницами вписаны в историю Псковской губернии. Наши отцы воевали за нашу свободу, нашу жизнь, наше счастье. Символом нашей Победы является знамя 150-й Идрицкой стрелковой дивизии – Знамя Победы. И конечно, Псковский облсовпроф и я лично поддерживаем инициативу создания монумента».

Как подчеркнул Игорь Иванов, создание памятного знака «Зарождение Знамени Победы» важно для всей России, «чтобы никто не мог переписать историю, украсть наши победы, изменить мировоззрение людей во всём мире».

Напомним, что сбор средств на создание народного мемориала, посвящённого рождению Знамени Победы, уже ведётся.

Официальный хештег проекта народного мемориала – #Знаменибыть60. Тем, кто хочет поддержать акцию или уже сделал пожертвование, следует разместить пост об этом у себя в соцсетях с этим хештегом.

Средства можно перечислять по QR-коду:

Для перечисления добровольного пожертвования помимо специализированного QR-кода можно воспользоваться реквизитами. Перечисление производится с пометкой «на Знамя Победы».

Мемориал будет возведён под Идрицей. Проект будет реализован при поддержке благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Для изготовления памятного знака, макет которого был выбран по итогам всероссийского творческого конкурса, планируется собрать порядка 16 млн рублей.

Напомним, что по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 30 апреля внесено в список региональных памятных дат. Крупный железнодорожный узел Идрица был освобождён от немецко-фашистских захватчиков в полдень 12 июля 1944 года в ходе кровопролитных боёв. После этого восемь дивизий получили наименование «Идрицкая». Новость о присвоении наименования застала 150-ю мотострелковую дивизию 25 июля во время боёв в Латвии. В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года военнослужащие соединения водрузили штурмовое знамя на крыше Рейхстага в Берлине, что означало полный разгром врага.