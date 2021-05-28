Публикуем видео с места пожара в ресторане «Мюнхель» в Пскове
В ресторане «Мюнхель» в Пскове 28 мая около 20:40 произошел пожар, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Возгорание произошло на втором этаже в помещении на Октябрьском проспекте, 27 в вентиляционной шахте ресторана. В результате возгорания на улицу эвакуировали около 60 человек.
Фотографии с места происшествия можно посмотреть здесь>>>.
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28 мая 2021
60 человек эвакуировали из-за возгорания в ресторане Munhell в Пскове