Публикуем видео с места пожара в ресторане «Мюнхель» в Пскове

21:09, 28 мая 2021, ПАИ

В ресторане «Мюнхель» в Пскове 28 мая около 20:40 произошел пожар, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Возгорание произошло на втором этаже в помещении на Октябрьском проспекте, 27 в вентиляционной шахте ресторана. В результате возгорания на улицу эвакуировали около 60 человек.

Фотографии с места происшествия можно посмотреть здесь>>>.