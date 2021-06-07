Публикуем видео с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе
ДТП произошло 7 июня на автодороге Санкт-Петербург - Невель, вблизи деревни Кисели Пустошкинского района. Столкнулись «ГАЗель», «Нива Шевроле» и фура.
В результате произошедшего водитель «ГАЗели» погиб на месте. 56-летняя пассажир из автомобиля «Нива Шевроле» от полученных травм скончалась по дороге в больницу. Водитель легковушки госпитализирован.
По факту произошедшего полиция проводит проверку, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
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