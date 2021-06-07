Публикуем видео с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе

16:08, 07 июня 2021, ПАИ

ДТП произошло 7 июня на автодороге Санкт-Петербург - Невель, вблизи деревни Кисели Пустошкинского района. Столкнулись «ГАЗель», «Нива Шевроле» и фура.

В результате произошедшего водитель «ГАЗели» погиб на месте. 56-летняя пассажир из автомобиля «Нива Шевроле» от полученных травм скончалась по дороге в больницу. Водитель легковушки госпитализирован.

По факту произошедшего полиция проводит проверку, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.