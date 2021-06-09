Российский Дед Мороз познакомился с псковскими народными промыслами

14:41, 09 июня 2021, ПАИ

Российский Дед Мороз познакомился с псковскими народными промыслами, Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», во время своей экскурсии по городу гость из Великого Устюга не смог обойти вниманием важную ганзейскую тему традиционных народных промыслов.

Как известно, для исторического ганзейского периода XIII – XIV веков характерны кузнечные, кожевенные, гончарные ремесла. Изделия той поры просты, строги и лаконичны по форме.

Именно такие можно найти и сейчас среди изделий псковской керамики. Недаром цвет муравленой глазури керамических изделий лёг в основу официального цвета логотипа XXXIX Международных Ганзейских дней в Пскове в 2019 году. Tакой сувенир будет представлен и в ганзейском музее Деда Мороза в Великом Устюге.

Напомним, что Дед Мороз приехал в Псков для того, чтобы пригласить псковичей на XI Русские Ганзейские дни, который пройдут в Великом Устюге с 23 по 25 июля.

Отметим, что зимняя спортивная резиденция российского Деда Мороза откроется в Пскове в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье».