Избраны заместители председателя Общественной палаты Псковской области
Заместителей председателя Общественной палаты Псковской области пятого состава избрали на первом заседании Общественной палаты 10 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
У избранной сегодня председателем Общественной палаты Псковской области Натальи Горбачевой будет два заместителя – председатель регионального отделения Российского Красного Креста Пётр Василевский и проректор ПсковГУ по работе с молодёжью Александр Захаров.
Также в ходе заседания рассматривался вопрос об утверждении количества комиссий и рабочих групп Общественной палаты Псковской области. Большинством голосов было принято решение создать 9 комиссий. Количество рабочих групп решили утвердить на следующем заседании Общественной палаты.
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