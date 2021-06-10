Избраны заместители председателя Общественной палаты Псковской области

16:13, 10 июня 2021, ПАИ

Заместителей председателя Общественной палаты Псковской области пятого состава избрали на первом заседании Общественной палаты 10 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

У избранной сегодня председателем Общественной палаты Псковской области Натальи Горбачевой будет два заместителя – председатель регионального отделения Российского Красного Креста Пётр Василевский и проректор ПсковГУ по работе с молодёжью Александр Захаров.

Также в ходе заседания рассматривался вопрос об утверждении количества комиссий и рабочих групп Общественной палаты Псковской области. Большинством голосов было принято решение создать 9 комиссий. Количество рабочих групп решили утвердить на следующем заседании Общественной палаты.