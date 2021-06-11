Владимир Папорт: Столкновение самокатчика с прохожим – это конфликт двух пешеходов

10:34, 11 июня 2021, ПАИ

Столкновение самокатчика с прохожим — это конфликт двух пешеходов, который под юрисдикцию Госавтоинспекции не подпадает. Об этом заявил начальник ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт в комментарии газете «Псковская правда».

По словам Папорта, введенные ограничения по использованию электросамокатов в Санкт-Петербурге — это исключительно решение местных властей. В Пскове же в этой ситуации правоохранители руководствуются в отношении электросамокатов только законом ФЗ-196 «О безопасности дорожного движения» и правилами дорожного движения. Поэтому электросамокаты мощностью до 250 ватт приравниваются к пешеходам — им нельзя выезжать на проезжую часть.

«Если человек во время пробежки сталкивается с пешеходом, как это трактовать?» - отметил Владимир Папорт, добавив, что в таком случае остается ждать только внесения изменений в законодательство.

Сервис аренды электросамокатов появился в Пскове в начале июня. Взять напрокат электросамокат возле ТРК «Акваполис» можно с помощью приложения «Ситимобил». Кроме того, кикшеринг [система краткосрочной аренды самокатов и электросамокатов по аналогии с каршерингом и велошерингом — ПАИ] планируется расширить в городе, количество электросамокатов может увеличиться с 80 до 350.

При этом в Санкт-Петербурге сервисы кикшеринга Eleven, Whoosh, Mangoo, Red Wheels, Urent и ScooBee приостановили свою работу. Ранее Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло решение об ограничении скорости езды на электросамокате по центральным улицам до 10 километров в час. Это связано с тем, что такой вид транспорта показал себя опасным для пешеходов: в мае и июне Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел по статье о причинении вреда здоровью.