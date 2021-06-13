Количество заболевших коронавирусом в Псковской области за сутки в 3 раза превысило число выздоровевших

11:21, 13 июня 2021, ПАИ

В Псковской области за сутки выявили 45 новых случаев заболевания коронавирусом, ещё 15 человек выздоровело. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего с начала пандемии зафиксировано 38 368 случаев заболевания, выздоровело 32 876, умерло 432.

Новый очаг COVID-19 выявили на заводе «Микрон» в Великих Луках.