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Общество

Количество заболевших коронавирусом в Псковской области за сутки в 3 раза превысило число выздоровевших

В Псковской области за сутки выявили 45 новых случаев заболевания коронавирусом, ещё 15 человек выздоровело. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего с начала пандемии зафиксировано 38 368 случаев заболевания, выздоровело 32 876, умерло 432.

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