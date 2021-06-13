Более 398 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
За последние сутки в Псковской области провели 953 теста на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 398 941, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Всего в Псковской области зарегистрировано 38 368 случаев заражения коронавирусом, 32 876 пациентов выздоровело, 432 человека умерло.
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