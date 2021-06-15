Губерниев объяснил шутку про «тренера Эфроса»

18:32, 15 июня 2021, ПАИ

Сегодня Дмитрий Губерниев объяснил свою шутку, сказанную во время прямого эфира с Ольгой Бузовой на «Матч -ТВ». На спортивном канале при включении из Санкт-Петербурга комментатор задал ей следующие вопросы: «Вам какая школа футбола ближе? Российская, Черчесова? Или советская, тренера Эфроса? Которая выигрывала чемпионат Европы, доходила до полуфинала ЧМ. С Броневым, Волковым, Далем», — задал он вопрос Ольге. Однако блогерша не заметила подвоха и упрекнула комментатора в том, что тот спешит «пощеголять знаниями».



Дело в том, что никогда не существовало тренера по фамилии Эфрос. Анатолий Эфрос - это знаменитый театральный режиссёр. Шутка была вполне естесственной после того, как Ольгу Бузову взяли играть в один из спектаклей МХАТ.



Сегодня Дмитрий Губерниев опубликовал в Instagram пост, в котором объяснил всё, что не сумела понять Ольга Бузова.

«Всегда был поклонником этого знаменитого тренера!!!! Анатолий Эфрос!!! Как защищал ворота в его командах Джигарханян, как оборонялись Плятт и Вавилов , как здорово действовали в линии полузащиты Дуров и Миронов!!! И, конечно, легендарное нападение Эфроса, эти фамилии прозвучали в прямом эфире @matchtv_channel - Броневой, Даль, Волков!!! И не будем забывать, Эфрос блестяще тренировал и женские команды!!!! Как боролись за мяч Раневская , Яковлева, Печерникова…. А Доронина??? Нам такой футбол и такие наставникам нужны!!! Всем, кто читает книги, спасибо за поддержку!!!!», - написал комментатор.

Напомним, вчера в прямом эфире этими вопросами, а ещё вопросом из детской книжки, Дмитрий Губерниев довёл Ольгу Бузову до слёз в прямом эфире спортивного телеканала.. Кстати, псковичи уже высказались на эту тему в традиционном уличном опросе от ПАИ.