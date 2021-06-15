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Губерниев объяснил шутку про «тренера Эфроса»

Можно сказать, что троллинг Бузовой оказался более тонким. Таким тонким, что она его не поняла. Фото РИА «Новости»

Сегодня Дмитрий Губерниев объяснил свою шутку, сказанную во время прямого эфира с Ольгой Бузовой на «Матч -ТВ». На спортивном канале при включении из Санкт-Петербурга комментатор задал ей следующие вопросы: «Вам какая школа футбола ближе? Российская, Черчесова? Или советская, тренера Эфроса? Которая выигрывала чемпионат Европы, доходила до полуфинала ЧМ. С Броневым, Волковым, Далем», — задал он вопрос Ольге. Однако блогерша не заметила подвоха и упрекнула комментатора в том, что тот спешит «пощеголять знаниями».

Дело в том, что никогда не существовало тренера по фамилии Эфрос. Анатолий Эфрос - это знаменитый театральный режиссёр. Шутка была вполне естесственной после того, как Ольгу Бузову взяли играть в один из спектаклей МХАТ. 

Сегодня Дмитрий Губерниев опубликовал в Instagram пост, в котором объяснил всё, что не сумела понять Ольга Бузова.

«Всегда был поклонником этого знаменитого тренера!!!! Анатолий Эфрос!!! Как защищал ворота в его командах Джигарханян, как оборонялись Плятт и Вавилов , как здорово действовали в линии полузащиты Дуров и Миронов!!! И, конечно, легендарное нападение Эфроса, эти фамилии прозвучали в прямом эфире @matchtv_channel - Броневой, Даль, Волков!!! И не будем забывать, Эфрос блестяще тренировал и женские команды!!!! Как боролись за мяч Раневская , Яковлева, Печерникова…. А Доронина??? Нам такой футбол и такие наставникам нужны!!! Всем, кто читает книги, спасибо за поддержку!!!!», - написал комментатор.

Напомним, вчера в прямом эфире этими вопросами, а ещё вопросом из детской книжки, Дмитрий Губерниев довёл Ольгу Бузову до слёз в прямом эфире спортивного телеканала.. Кстати, псковичи уже высказались на эту тему в традиционном уличном опросе от ПАИ.

 

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