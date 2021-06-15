Любить своё дело. Инструкция: как стать лучшим в сфере туризма

20:07, 15 июня 2021, ПАИ

Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в сфере туризма 2021» набирает скорость. Заявки на участие активно принимаются, и участники готовятся к борьбе за звание профессионала в различных направлениях туристической деятельности. Подробности о конкурсе предлагаем почитать в других наших материалах, а сейчас продолжим знакомиться с победителями прошлогоднего конкурса.

Мы уже успели рассказать о лучшей горничной и о лучшем менеджере выездного и внутреннего туризма. Сегодня речь пойдёт о человеке, чей труд, в большинстве своём, напрямую ассоциируется у людей с туризмом. Тот, кто работает в «поле», умело демонстрируя красоты, и, словно маяк, освещает людям туристический путь. Алина Иванова - лучший экскурсовод (гид) Псковской области 2020 года.

Алина на туристическом поприще уже восемнадцать лет. Работу, или лучше сказать – призвание, для неё её это равнозначно, считает интересной, творческой, требующей постоянного саморазвития. Работа для неё превратилась в любимое дело. С приходом в нашу жизнь злосчастного ковида, туристическая сфера получила новый импульс и сменила ориентиры, подогрев интерес к нашей прекрасной Родине.

«Пандемия закрыла границы, оставив лишь путешествия по родной стране. Поэтому туристов стало больше. Забота о безопасном отдыхе сподвигла многих путешествовать семьей, компанией, а не в группе с незнакомыми людьми. Поэтому стало больше индивидуальных туристов и резко сократилось число школьных туристических групп», - рассказала собеседница.

Также она добавила, что традиционно экскурсии по Псковской области вызывают больший интерес у иногородних, и до пандемии, и после нее, их было больше, чем псковичей. Так что работы в турсфере меньше не становится. Человек с таким опытом работы, можно сказать, уже всё доказал. Наш гид имеет массу наград, но на достигнутом решила не останавливаться.

«Интересно было проверить свои способности среди профессионалов, опираясь на личный опыт. Было волнительно. Это высокая степень ответственности, так как представляешь не только себя, но и отстаиваешь честь своих коллег», - рассказала наша героиня.

Любые соревнования стимулируют и дают точки роста для людей, преданных своему делу. Конкурс «Лучший по профессии в сфере туризма» отлично повышает престижность профессии экскурсовода. Позволяет обмениваться опытом и придаёт больше уверенности в своих силах, считает Алина.

Конечно, после конкурса её жизнь кардинально не изменилась. На данный момент она продолжает работу на своём посту. Однако рекомендует остальным не отказываться от возможности принять участие в нём. Хотя бы на региональном этапе.

«На региональном этапе рекомендую участвовать тем, кто любит и знает своё дело. На федеральном уровне я участвовать не рискнула».

Только когда мы движемся, когда пробуем новое и выходим за рамки комфорта – только тогда у нас есть шанс полноценно ощутить энергию жизни. Пока одни боятся, другие действуют и превращают мечты в реальность. Будьте смелее, испытайте себя. Потом будет поздно.

Если вы часть сферы туризма – не оставайтесь в стороне. Прием заявок осуществляется до 25 июня на электронную почту комитета по туризму Псковской области info@gkt.pskov.ru, по почте на адрес: 180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23, или лично по адресу: ул. Конная, д. 2, каб. 412.