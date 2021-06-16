Опасные воды. Большинство псковичей предпочитают загорать, а не заражаться

19:57, 16 июня 2021, ПАИ

С приходом тепла людей неизменно тянет к воде. Таков сценарий лета. Метеорологи говорят о том, что купальный сезон открыт, но наши люди уже во всю обосновались на пляжах и подрумяниваются. Река Великая - не исключение. На городском пляже каждый день можно встретить любителей освежиться. Это приобретает мрачный контекст, учитывая, что Роспотребнадзор на данный момент выступает против. Водоем в черте города не соответствует гигиеническим нормам по бактериальному загрязнению. Мы спросили у отдыхающих, знают ли о ни об этом, и как относятся к грязной воде. Их мнения - смотрите в нашем опроснике.

Смелости псковичам не занимать. Несмотря на опасность, заходят в воду. «Я пришел купаться, вода хорошая, теплая. Грязи боимся, но что делать? Всё равно купаемся. Лето у нас короткое. Надо купаться, пока есть возможность», - говорил пскович. Это вызывает недоумение, ведь это риск для здоровья. Вместе с тем мужчина упомянул, что не видит запрещающих знаков, что служит лишним поводом приступить к водным процедурам.

О появлении предупреждающих аншлагов Роспотребнадзор тоже упомянул, но их временное отсутствие - не повод забывать о безопасности.

Другие не видят другой возможности искупаться. «Буду купаться. А куда мне ехать?! Машины нет, на озеро я не поеду», - заявил респондент. Но к сожалению были те, кто вовсе не беспокоится о чистоте воды.

«Буду и купаться и загорать. О грязной воде мысли не держу. Спокойно отношусь. Меня больше беспокоили земляные блохи, в прошлом году», - говорила представительница старшего поколения.



Почему некоторые рискуют здоровьем, ради пятиминутного удовольствия - остаётся только гадать. Вместе с тем некоторые участники опроса внимательнее относятся к этому вопросу. «Хотелось бы купаться, но вода грязная. Буду загорать. Сами видите, мы с детьми», - говорила псковичка.

Другой респондент думал о заплыве, но рисковать не стал. Выбрал загар. «Буду загорать, я не думаю, что вода грязная, но проверять сегодня не решусь. Спасибо, что предупредили».



К счастью, таких оказалось большинство. Что не может не радовать. Сейчас, к сожалению, полно рисков для здоровья, и намеренно добавлять к ним ещё один - легкомысленно. Берегите себя!