Более трети всех выданных в Псковской области карт приходится на «Мир»

11:43, 18 июня 2021, ПАИ

Доля карт национальной платежной системы «Мир», выданных в Псковской области, составляет 34,6% от общего числа. По данным на 1 апреля 2021 года, число карт «Мир» составило 369 тысяч штук, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центробанка России.

В целом по России доля карт «Мир» в общем объеме эмитированных платежных карт стабильно увеличивается и на 1 апреля 2021 составляет 31,0%.

Жителями Псковской области в I квартале 2021 года с использованием карт «Мир» совершено более 15,1 млн операций по оплате товаров и услуг на общую сумму 8,9 млрд рублей, что составило 36,1% от общего количества таких транзакций с использованием платежных карт. В целом по России доля операций по оплате товаров и услуг с использованием карт ПС «Мир» составляет 28,4% по количеству операций и 23,0% по сумме.