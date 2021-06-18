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Общество

Мемориал в память о псковском тяжелоатлете может появиться в Калужской области

В Калужской области хотят установить мемориал в память о легендарном тяжелоатлете, сообщает телерадиокомпания Ника ТВ.

Заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР, основатель и первый президент федерации ветеранов тяжелой атлетики России Лев Никифоров скончался 12 июня на 85-м году жизни. В Калужской области он прожил немало, и успел воспитать несколько десятков выдающихся спортсменов.

За более чем сорок лет тренерской деятельности Лев Никифоров подготовил двух мастеров спорта международного класса по тяжелой атлетике, пятерых — по пауэрлифтингу. Среди них — чемпион Европы Николай Платошечкин, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров и чемпион Европы среди юниоров Андрей Назаров, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров Алексей Сметанин, серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров Игорь Пилипенко, бронзовый призёр чемпионата Европы среди юниорок Ирина Абрамова.

Похороны тяжелоатлета состоялись 15 июня в деревне Красное Солнце Бежаницкого района.

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