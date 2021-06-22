Ограничения из-за COVID-19 ужесточат в Псковской области

17:19, 22 июня 2021, ПАИ

В Псковской области ужесточат ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщила первый заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области, начальник правового управления администрации региона Наталья Волкова, подводя итоги прошедшего оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 22 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В указ губернатора, направленный на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, было предложено внести изменения. Так, командирование за пределы области допускается только при наличии одного из трёх документов: о проведенной вакцинации, о наличии антител класса G (сделанного не позднее чем за 30 дней до дня отъезда) или ПЦР-теста (не позднее чем за три дня до поездки).

Предлагается также с 27 июня изменить правила заселения в гостиницы, пансионаты, санатории, другие объекты временного проживания, расположенные на территории области. Заселиться можно будет при наличии одного из трех документов: о проведенной вакцинации, о наличии антител класса G (сделанного не позднее чем за 30 дней до дня отъезда) или ПЦР-теста (не позднее чем за три дня до поездки).

С 27 июня массовые мероприятия из числа разрешенных на открытой местности и в помещениях могут проводиться при условии наличия у каждого участники одного из трех документов, которые подтверждали бы проведенную вакцинацию, наличие антител или ПЦР-тест.

Требования о предоставлении одного из трех документов не распространяется на мероприятия с количеством участников до 30 человек, а также на кинопоказы, концерты, спектакли и религиозные мероприятия. Остальные ограничительные мероприятия в регионе продлеваются до 31 июля 2021 года.

Глава региона Михаил Ведерников поручил принять данные предложения и скорректировать указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области» от 15 марта 2020 года.