ВОЗ: Детей можно вакцинировать от коронавируса

08:21, 24 июня 2021, ПАИ

Детей можно вакцинировать от коронавируса. К таким выводам пришла Всемирная организация здравоохранения, пишет РИА Новости.

Согласно рекомендациям, опубликованным на сайте ВОЗ, прививочную кампанию нужно проходить в менее срочном порядке, если несовершеннолетние не состоят в группе с более высоким риском тяжелого течения коронавируса. В приоритете должны оставаться пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями и сотрудники сферы здравоохранения.

Также в документе говорится о том, что дети обычно переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые.

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи ведет работу по получению разрешения на исследование по вакцинации детей «Спутником V», результаты ожидаются в ближайшее время.

В связи с ухудшением показателей заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах стали вводить обязательную вакцинацию отдельных групп населения.