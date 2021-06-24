ВОЗ: Детей можно вакцинировать от коронавируса
Детей можно вакцинировать от коронавируса. К таким выводам пришла Всемирная организация здравоохранения, пишет РИА Новости.
Согласно рекомендациям, опубликованным на сайте ВОЗ, прививочную кампанию нужно проходить в менее срочном порядке, если несовершеннолетние не состоят в группе с более высоким риском тяжелого течения коронавируса. В приоритете должны оставаться пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями и сотрудники сферы здравоохранения.
Также в документе говорится о том, что дети обычно переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые.
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи ведет работу по получению разрешения на исследование по вакцинации детей «Спутником V», результаты ожидаются в ближайшее время.
В связи с ухудшением показателей заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах стали вводить обязательную вакцинацию отдельных групп населения.
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