Публикуем видео с места возгорания автомобиля, где едва не пострадала беременная женщина

23:27, 25 июня 2021, ПАИ

Публикуем видео с места возгорания автомобиля, где едва не пострадала беременная женщина. Возгорание автомашины «Опель» произошло на 371-м км федеральной трассы СПб – граница с Белоруссией в сторону Новгородки. Автомобиль загорелся при движении по автодороге. Беременная многодетная мать успела выскочить из автомобиля в последний момент.