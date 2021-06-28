Аварийный режим работы электропроводки стал причиной возгорания авто в Пушкиногорском районе
Аварийный режим работы электропроводки стал причиной возгорания авто на дороге у д. Новгородка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Возгорание автомобиля произошло 25 июня около 17:00 на автодороге у деревни Новгородка Пушкиногорского района.
Ранее сообщалось, что автомашина двигалась из Пушкинских Гор в Псков и загорелась при движении по автодороге. В автомобиле находились два человека, им удалось спастись. Беременная многодетная мать успела выскочить из автомобиля в последний момент.
Женщина рассказала, что на трассе водитель встречной автомашины подавал сигналы фарами, но они не сразу поняли, в чем дело. Потом в салон повалил дым. Они выскочили, успев забрать документы на автомобиль. Огонь моментально охватил автомашину.
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Аварийный режим работы электропроводки стал причиной возгорания авто в Пушкиногорском районе