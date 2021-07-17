В молодежном лагере «Самолва» в Гдовском районе началась вторая смена

13:33, 16 июля 2021, ПАИ



Фото: пресс-службы молодёжного лагеря



Фото: пресс-службы молодёжного лагеря



Фото: пресс-службы молодёжного лагеря



Фото: пресс-службы молодёжного лагеря







В молодежном лагере «Самолва» 15 июля началась вторая смена. Как сообщила Псковскому агентству информации руководитель пресс-службы молодёжного лагеря Диана Анисимова, с 15 по 28 июля вторая смена волонтёров будет строить историю и развивать культурную инфраструктуру деревни.



Вторая смена прибыла в расположение 15 июля. В первый день ребята успели познакомиться с жителями деревни Самолва и посетить музей истории Ледового побоища. В ближайшие две недели их ждёт плотная работа. Лагерь «Самолва» для участников проекта станет не только местом культурного просвещения, но и откроет новые возможности для развития туризма и инфраструктуры в данной деревне. Волонтёры будут прорабатывать туристические маршруты, попробуют себя в роли экскурсоводов и оставят важный вклад в жизни деревни.

Молодёжный лагерь «Самолва» – это трудовой проект, который объединит порядка 150 бойцов и волонтёров культуры в рамках строительства мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной». Каждый день с момента заселения волонтеры помогают местным жителям, обустраивают общественные территории и изучают культуру деревень Самолва и Кобылье Городище Гдовского района.