Вода поступает в 85% домов Пскова

16:42, 18 июля 2021, ПАИ

Вода поступает в 85% домов Пскова, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Давление нормализуется. Проблемы с подачей воды ещё остаются в Крестах и на дальнем Завеличье. По большей части они связаны с мелкими авариями на подкачивающих станциях, уточнил губернатор.

Напомним, что водоснабжение в Пскове планировалось полностью остановить в 00:00 17 июля сроком на сутки из-за необходимости проведения аварийных работ. Однако из-за старости и износа сетей водоснабжение не восстановили в обозначенное время.

По данным Псковских тепловых сетей, горячая вода в домах Пскова появится не раньше 17:00 18 июля.