Борис Елкин посетил обновлённую библиотеку в Любятово

21:00, 14 сентября 2021, ПАИ

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин в своём Instagram-аккаунте сообщил, что посетил модельную библиотеку «БиблиоЛюб» в микрорайоне Любятово.

Библиотека прошла модернизацию в рамках нацпроекта «Культура» по итогам победы в конкурсе по организации модельных библиотек нового поколения в 2020 году. Библиотека подключена интернету, осуществляет сотрудничество с библиотеками России и Белоруссии, а также имеет собственную коллекцию «Книжные редкости».

В библиотеке помимо зоны тихого чтения есть еще компьютерная зона, зона мастер-классов, зона досуга (детский кукольный театр) и собственный медиа-зал.

«Очень уютная библиотека! Рекомендую к посещению», – отметил Елкин.

Напомним, торжественная церемония открытия модельной библиотеки состоялась 8 сентября 2020 года.