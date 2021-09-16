Задержка с подачей отопления коснётся жителей дальнего Завеличья

17:22, 16 сентября 2021, ПАИ

Жителей дальнего Завеличья в Пскове коснётся задержка с подачей отопления. Об этом в своём Instagram-аккаунте заявил губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что колебания температур уже ощутимые, и ночью достаточно холодно. Отопительный сезон начнётся в Пскове с 17 сентября.

«Процесс технологически сложный. Уже проводится развоздушивание системы отопления в домах и в квартирах, после этого начнётся подача тепла», - рассказал губернатор, отметив, что задержка коснётся жителей Гаражного проезда, где идёт внеплановая замена теплотрасс.

«Это необходимо для прохождения отопительного сезона. Поэтому не исключена задержка поступления тепла до 20-х чисел сентября», - заметил Михаил Ведерников.

Кроме того, губернатор поручил главе района внимательно проанализировать обращения граждан и по необходимости начать отопительного сезона раньше. Социальные учреждения уже отапливаются по заявкам. Напомним, псковские коммунальщики будут работать без выходных в связи с подключением отопления.