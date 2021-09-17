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Политика

Галина Неваленная проголосовала на выборах-2021

Главный врач Псковской городской поликлиники, депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная проголосовала на выборах-2021. Об этом она сообщила на своей странице Instagram. 

«День начинаем с голосования. Я сделала свой выбор. Мы сами определяем наше будущее», - написала Галина Неваленная.

Напомним, 17 сентября в Псковской области стартовали трёхдневные выборы депутатов Государственной Думы России и Псковского областного Собрания. Работу также начал и Центр общественного наблюдения за выборами в Пскове.

Избиратели получат на руки 4-5 бюллетеней, два из которых – по Госдуме и два – по заксобранию. Жители Куньинского и Новосокольнического районов, где пройдут выборы глав, получат ещё один бюллетень.

На избирательных участках выдают СИЗы и одноразовые ручки. Перед входом осуществляется термометрия. Потоки на вход и выход с участков будут разделены. Из-за ситуации с коронавирусом голосование проходит в течение трёх дней, что помогает избежать массового скопления людей.

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