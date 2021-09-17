Более 42 тысяч жителей Псковской области вылечились от коронавируса
В Псковской области вылечились от коронавируса 42 020 человек, из них 99 — за минувшие 24 часа. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.
С начала пандемии в Псковской области подтвердились 48 568 случаев заражения коронавирусом, в том числе 107 — за прошедшие сутки. Скончались 730 пациентов медучреждений области.
На данный момент в Псковской области проведено 522 350 исследований на COVID-19.
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