Волонтёры вручили Михаилу Ведерникову торт по случаю трёхлетия на посту губернатора

12:45, 17 сентября 2021, ПАИ

Волонтёры поздравили губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с трёхлетием на посту главы региона и вручили торт с тремя свечками на открытии Ресурсного центра добровольчества 17 сентября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Сегодня знаменательный день — три года с момента, как вы стали нашим губернатором, - обратилась к нему замглавы Псковского отделения Союза пенсионеров Светлана Мельничук. - Три года — это так мало, но за это время сделано так много, что всех славных дел не перечесть. Михаил Юрьевич, это было бы невозможно, даже если бы вы были супермен, если бы у вас не было команды. Ваше умение создать команду, дать нам всем почувствовать, что мы причастны к этому, что мы вам интересны, как и вы нам. Мы гордимся вами». Она пожелала Михаилу Ведерникову здоровья, успехов во всех делах и выразила надежду на продолжение работы на протяжении долгих лет. «Спасибо вам за всё, Михаил Юрьевич», - добавила Светлана Мельничук.

Напомним, 17 сентября 2018 года Михаил Ведерников принес присягу и вступил в должность губернатора Псковской области.