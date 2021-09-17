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Глава Бежаницкого района Сергей Михеев о выборах: Это действительно серьезная политическая кампания

Глава Бежаницкого района Сергей Михеев принял участие в голосовании за кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания и Государственной Думы. Об этом сообщает районная газета «Сельская новь».

«Я реализовал свое избирательное право. Считаю, что это действительно очень серьезная политическая кампания для нашей страны и региона. Сегодня жители страны избирают новую Госдуму, которая в течение нескольких лет будет принимать законы. И нам хотелось бы, чтобы эти законы были настолько положительными и чтобы каждый житель страны это чувствовал. Не менее важно, что мы сегодня голосуем за новый состав Псковского областного Собрания. Это законодательный орган, который будет определять жизнь нашего субъекта, и нам интересно, чтобы нам жилось, нашей малой родине, значительно лучше, чем сейчас», - сказал Сергей Михеев.

По его словам, он относится к трехдневному формату выборов положительно. Сергей Михеев отметил, что в этом случае человек может более спокойно реализовать свое избирательное право, найти удобное время, чтобы прийти на избирательный участок. По его мнению, такое решение принято своевременно, потому что сейчас все живут в непростое время, связанное с эпидемией коронавируса.

«Нет такого скопления на участке, человек может более спокойно подойти к определению в своем выборе тех людей, за которых он хотел бы проголосовать. Отдать свой голос за тех кандидатов, которых он считает достойными. Это своевременно и хорошо, надеюсь, что это приживется в перспективе», - сказал Сергей Михеев.

Напомним, в Псковской области стартовали трёхдневные выборы депутатов Государственной Думы России и Псковского областного Собрания, они продлятся по 19 сентября. Избиратели получают на руки 4-5 бюллетеней. Два из них – по Госдуме и два – по Псковскому областному Собранию. Жители Куньинского и Новосокольнического районов, где пройдут выборы глав, получат ещё один бюллетень.

На избирательных участках обеспечены меры безопасности: гражданам выдают СИЗы и одноразовые ручки. Перед входом осуществляется термометрия. Потоки на вход и выход с участков разделены. Кроме того, избирательные участки оснащены камерами видеонаблюдения, они работают круглосуточно и записывают весь процесс голосования. Видеотрансляция с участков доступна всем желающим в общественных штабах по наблюдению, они есть в каждом регионе, в том числе и в Псковской области.

Также работает Центр общественного наблюдения за выборами в Пскове. Всего в Псковской области на выборах работают 1665 наблюдателей. Кроме того, в регион приехали иностранные эксперты из Германии, Испании, Новой Зеландии для наблюдения за выборами.

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