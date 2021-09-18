Эксперт: Россияне отнеслись к онлайн-голосованию ответственно, с интересом и доверием

22:05, 18 сентября 2021, ПАИ

Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев в беседе с РЕН ТВ заявил, что россияне отнеслись к онлайн-голосованию ответственно, с интересом и доверием.

Алиев отметил, что в электронном голосовании зарегистрировалась большая часть избирателей. Почти все из них уже успели проголосовать.

Эксперт подчеркнул, что электронное голосование выгодно по времени и удобно избирателям, так как оно доступно круглосуточно, в то время как избирательные участки закрываются в 20:00.