Эксперт: Россияне отнеслись к онлайн-голосованию ответственно, с интересом и доверием
Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев в беседе с РЕН ТВ заявил, что россияне отнеслись к онлайн-голосованию ответственно, с интересом и доверием.
Алиев отметил, что в электронном голосовании зарегистрировалась большая часть избирателей. Почти все из них уже успели проголосовать.
Эксперт подчеркнул, что электронное голосование выгодно по времени и удобно избирателям, так как оно доступно круглосуточно, в то время как избирательные участки закрываются в 20:00.
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Эксперт: Россияне отнеслись к онлайн-голосованию ответственно, с интересом и доверием
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