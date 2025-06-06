Композитор «Пакава Ла Фамилия» пригласил гостей на праздник в «Михайловское»
Композитор творческого объединения «Пакава Ла Фамилия» Максимилиан Войтов записал специальное приглашение на Дни пушкинской поэзии и русской культуры, сообщили в Театрально-концертной дирекции Пскова.
В записанном видео он прочитал стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Старик (из Марота)».
Уже завтра, 7 июня, на исторической сцене в «Михайловском» гости праздника увидят концертную программу «Маскарад имени Пушкина» в исполнении творческого объединения «Пакава Ла Фамилия». Начало в 14:00.
Ранее сообщалось, что организаторы составили карту размещения площадок Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Во время празднования в «Михайловском» будут доступны два варианта парковки.
Напомним, что сегодня, 6 июня, по центральным улицам Пскова в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры прошло театрализованное шествие.
Кроме того, 8 июня в дендропарке Пскова состоятся показы спектакля на воде «Всё утопить!», который был разработан режиссёром Вячеславом Игнатовым специально для Дней пушкинской поэзии и русской культуры.
Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.
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