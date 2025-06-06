Композитор «Пакава Ла Фамилия» пригласил гостей на праздник в «Михайловское»

22:05, 06 июня 2025, ПАИ

Композитор творческого объединения «Пакава Ла Фамилия» Максимилиан Войтов записал специальное приглашение на Дни пушкинской поэзии и русской культуры, сообщили в Театрально-концертной дирекции Пскова.

В записанном видео он прочитал стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Старик (из Марота)».

Уже завтра, 7 июня, на исторической сцене в «Михайловском» гости праздника увидят концертную программу «Маскарад имени Пушкина» в исполнении творческого объединения «Пакава Ла Фамилия». Начало в 14:00.

Ранее сообщалось, что организаторы составили карту размещения площадок Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Во время празднования в «Михайловском» будут доступны два варианта парковки.

Напомним, что сегодня, 6 июня, по центральным улицам Пскова в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры прошло театрализованное шествие.

Кроме того, 8 июня в дендропарке Пскова состоятся показы спектакля на воде «Всё утопить!», который был разработан режиссёром Вячеславом Игнатовым специально для Дней пушкинской поэзии и русской культуры.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.