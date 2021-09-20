Отец Серафим призвал к диалогу при реставрации псковских памятников

12:05, 20 сентября 2021, ПАИ

Настоятель Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря иеромонах Серафим призвал к конструктивному диалогу при реставрации и приспособлении памятников в Псковской области. Об этом он заявил на встрече с председателем ВООПИиК Артемом Демидовым 20 сентября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Отец Серафим отметил, что на протяжении веков и в Псковской области, и в других регионах жизнь всегда вносила свои коррективы, и люди в диалоге приходили к правильным решениям, которые способствовали охране объектов культурного наследия и удобному использованию их в повседневной жизни. Он привел в пример территорию Мирожского монастыря, который с годами менялся, перестраивался. Сейчас там совместно существуют и монастырь, и музей.

Отец Серафим добавил, что нужна и реконструкция «Таблетки», чтобы впоследствии там мог разместиться театр кукол. По его мнению, не могут такие руины находиться в центре города, нельзя жить прошлым. Отец Серафим заметил, что в Псковской области есть масса возможностей по реставрации памятников, в том числе благодаря губернатору Михаилу Ведерникову и владыке Тихону.