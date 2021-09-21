Еще два человека скончались от коронавируса в Псковской области

12:01, 21 сентября 2021, ПАИ

Еще два человека скончались от коронавируса в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. С начала пандемии в области от COVID-19 умерли 746 человек.

За весь период в регионе подтвердились 49 065 случаев заражения коронавирусом, в том числе 130 — за прошедшие сутки. Выздоровели 42 250 пациентов, из них 13 — за минувшие 24 часа.

На данный момент в Псковской области проведено 527 516 исследований на коронавирус. План по вакцинации от COVID-19 в регионе выполнен на 46%.