Еще два человека скончались от коронавируса в Псковской области
Еще два человека скончались от коронавируса в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. С начала пандемии в области от COVID-19 умерли 746 человек.
За весь период в регионе подтвердились 49 065 случаев заражения коронавирусом, в том числе 130 — за прошедшие сутки. Выздоровели 42 250 пациентов, из них 13 — за минувшие 24 часа.
На данный момент в Псковской области проведено 527 516 исследований на коронавирус. План по вакцинации от COVID-19 в регионе выполнен на 46%.
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