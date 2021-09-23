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Общество

Спасатели нашли пропавший самолет Ан-26 в Хабаровском крае

Фото: МЧС России/ТАСС

23 сентября в районе поселка Корфовский Хабаровской области обнаружили обломки самолета Ан-26, который пропал с радаров, пишет ТАСС.

2 сентября Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае, самолет перестал выходить на связь в 38 км от аэропорта Хабаровска. Известно, что на борту находилось всего шесть человек.

Обломки обнаружили 23 сентября в районе поселка Корфовский, куда выехала наземная поисково-спасательная группа. Также сообщается, что для поиска привлекли вертолет Росавиации совместно с Ми-8 МЧС России. В поисках от МЧС задействовали более 70 спасателей.

На данный момент Хабаровский минздрав подтвердил гибель всех шести членов экипажа. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

.Напомним, что за этот год произошло уже два проишествия, связанных с  самолетами  Ан-26, одно из которых произошло на Камчатке 6 июля этого года, а второе в Казахстане 13 марта.

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