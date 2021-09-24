Глава британского фонда прокомментировала перелёт нетопыря из Лондона в Псковскую область

11:01, 24 сентября 2021, ПАИ

Глава британского фонда защиты летучих мышей Лиза Уорледж прокомментировала перелёт нетопыря из Лондона в Псковскую область. В интервью Псковскому агентству информации она рассказала, что это самый дальний полет среди всех летучих мышей, которые когда-либо покидали Великобританию.

«Мы никогда не видели такого результата даже близко, это очень впечатляет», - отметила Лиза Уорледж. Она добавила, что данный факт дает новые данные о путях миграции летучих мышей, что важно для защиты вида. «Эти зверьки часто становятся жертвами ветряных турбин, и я очень рада, что новость об этой маленькой летучей мыши была подхвачена по всему миру», - сказала эксперт.

Около 10 лет назад в Великобритании был запущен национальный проект по изучению, защите и сохранению летучих мышей. Ежегодно волонтёры по всей стране окольцовывали сотни зверьков, чтобы иметь представление об их перемещении. «Псковская» мышь была окольцована в октябре 2016 года Брайаном Бриксом рядом с аэропортом Хитроу. Официально она пролетела до Пустошкинского района 2018 километров — это второй по длительности из зарегистрированных перелетов таких животных в мире и беспрецедентный случай для британских летучих мышей.

Подробностями обнаружения лондонской летучей мыши поделилась жительница Пустошкинского района Светлана Лапова. Именно после схватки с её кошкой мышь, пролетевшая 2018 км, погибла.

Репортаж с места событий смотрите здесь.