Более 42,5 тысячи жителей Псковской области вылечились от коронавируса

12:31, 24 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области 42 520 человек вылечились от коронавируса, в том числе 131 — за минувшие сутки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

С начала пандемии в регионе подтвердились 49 485 случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 759 летальных исходов.

На данный момент проведено 532 937 исследований на COVID-19.