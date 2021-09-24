Более 42,5 тысячи жителей Псковской области вылечились от коронавируса
В Псковской области 42 520 человек вылечились от коронавируса, в том числе 131 — за минувшие сутки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.
С начала пандемии в регионе подтвердились 49 485 случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 759 летальных исходов.
На данный момент проведено 532 937 исследований на COVID-19.
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