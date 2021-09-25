«Кросс нации» стартовал в Пскове
25 сентября в Пскове стартовал Всероссийский день бега «Кросс нации», сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по спорту.
Регистрация участников пройдёт по адресу: Псков, улица Гагарина, 5а, спортивная школа «Надежда».
Открытие соревнований состоится 25 сентября в 11:30. Старт участников в 12:00 на набережной реки Великая, у Власьевской башни. Одновременно на месте старта могут присутствовать не более 500 человек.
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