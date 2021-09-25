«Кросс нации» стартовал в Пскове

12:55, 25 сентября 2021, ПАИ

25 сентября в Пскове стартовал Всероссийский день бега «Кросс нации», сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по спорту.

Регистрация участников пройдёт по адресу: Псков, улица Гагарина, 5а, спортивная школа «Надежда».

Открытие соревнований состоится 25 сентября в 11:30. Старт участников в 12:00 на набережной реки Великая, у Власьевской башни. Одновременно на месте старта могут присутствовать не более 500 человек.