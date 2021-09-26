Как обезопасить ребёнка от влияния приверженцев экстремизма

12:20, 26 сентября 2021, ПАИ

В связи с недавними событиями в Перми и фейковыми сообщениями о нападениях в школах Пскова пресс-служба МВД рассказала, как обезопасить ребёнка, чтобы он не попал под влияние приверженцев экстремизма.

Молодёжный экстремизм в первую очередь выражается в пренебрежении правилами поведения в обществе, законом, а также в появлении неформальных молодёжных объединений противоправного характера.

Наиболее подверженными влиянию, по мнению психологов, становятся дети и молодые люди от 14 до 22 лет, которые стараются найти своё место и свою группу в обществе.

Отметили, что попадание подростка под нежелательное влияние проще предотвратить, чем бороться с этим в дальнейшем.

Вот несколько правил, которые помогут родителям снизить риск попадания ребёнка под влияние пропаганды экстремистов.

Важно разговаривать с ребёнком, узнавать его круг общения и то, как он проводит своё свободное время, что его волнует. Рекомендуют обсуждать с ребёнком политическую, социальную, экономическую обстановку в мире, узнавать его мнение.

Также необходимо организовать досуг ребёнка в виде секций или кружков по интересам, общественных организаций или военно-патриотических клубов, которые дадут возможность ребёнку для самореализации и самовыражения, а также расширить круг общения.

Помимо этого, необходимо контролировать информацию, обращать внимание на то, какие передачи смотрит ваш ребёнок, какие книги читает.

Если у вас возникло подозрение, что ваш ребёнок всё же попал под влияние нежелательной пропаганды, психологи советуют не паниковать, а быстро и решительно действовать.

Для начала не стоит осуждать ребёнка: в силу возраста это может подтолкнуть его к протесту. Необходимо выяснить причину экстремистского настроение и обсудить, зачем ему это нужно.

Необходимо рассказать ребёнку о том, что протест — не лучший выбор для того, чтобы изменить общество. Следует лучше учиться, чтобы стать профессионалом и лидером, авторитетом в обществе ради улучшения мира. Советуют больше рассказывать исторических примеров, личные истории о том, как люди разных рас и национальностей добивались позитивных целей.