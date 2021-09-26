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Спорт

70 человек участвуют в Кубке Псковской области по велоспорту в Палкино

Фото Ольги Потаповой.

В соревнованиях на Кубок Псковской области по велосипедному спорту памяти велопутешественника Глеба Травина, которые проходят 26 сентября в поселке Палкино, принимают участие спортсмены из Пскова, Великих Лук, Порхова, Ленинградской области. 70 человек выступают в трех возрастных группах, сообщает газета «Льновод».

Фото Ольги Потаповой.

Накануне соревнования стартовали в Печорах. Профессионалы и любители, взрослые и дети приняли участие в кольцевых заездах на улицах города.

Более подробную информацию о событии читайте здесь.

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