70 человек участвуют в Кубке Псковской области по велоспорту в Палкино
В соревнованиях на Кубок Псковской области по велосипедному спорту памяти велопутешественника Глеба Травина, которые проходят 26 сентября в поселке Палкино, принимают участие спортсмены из Пскова, Великих Лук, Порхова, Ленинградской области. 70 человек выступают в трех возрастных группах, сообщает газета «Льновод».
Накануне соревнования стартовали в Печорах. Профессионалы и любители, взрослые и дети приняли участие в кольцевых заездах на улицах города.
Более подробную информацию о событии читайте здесь.
Есть ли у вас водительские права?
Делай как Травин. В Печорах стартовал Открытый кубок Псковской области по велоспорту
«Street Workout Псков» приглашает жителей города на занятия по различным направлениям воркаута
Псковичи Александр Кузьмин и Алексей Гиацинтов представят регион на шоу «Русский ниндзя»
Как идет подготовка к Открытому кубку Псковской области по велоспорту - пресс-конференция в медиацентре ПАИ