Очаг коронавируса в Плюсском социальном доме-интернате снят с контроля

14:10, 26 сентября 2021, ПАИ

Очаг коронавируса в Плюсском социальном доме-интернате снят с контроля Роспотребнадзора. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

На данный момент в области подтвердились 49787 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 42781 человек. Болезнь унесла жизни 769 пациентов псковских медучреждений.

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