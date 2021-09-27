Антициклон принесёт в Псковскую область бабье лето

14:15, 27 сентября 2021, ПАИ

Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала, что антициклон принесёт в регион бабье лето.

Тала Нещадимова рассказала, что с 27 сентября по 5 октября дневные температуры в регионе будут держаться на уровне +10…+15 и +9…+14 градусов, ночные +1…+6 градусов.

«На севере области будет холоднее, чем на юге, потому что север будет ближе к центру антициклона, и там будет больше прояснений», - отметила метеоролог.

Погода в эти дни будет как малооблачной, так и с переменной облачностью. Ветер будет восточный, юго-восточный, южный, более теплый.

Собеседник агентства также рассказала, что, по предварительным прогнозам, бабье лето будет состоять из нескольких частей.

«Практически без осадков погода может простоять до конца первой пятидневки октября, – добавила Нещадимова. – Есть вероятность, что после того, как в конце первой декады октября пойдут дожди, антициклон опять восстановится».

О том, какая погода ждёт жителей Псковской области, читайте здесь.