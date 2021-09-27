Тала Нещадимова объяснила, почему так поздно пожелтели листья в Псковской области

14:17, 27 сентября 2021, ПАИ

Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации объяснила, почему листья на деревьях в этом году пожелтели позже обычного.

Тала Нещадимова отметила, что листья начали резко желтеть на предыдущей неделе, которая была холодной.

«У нас было сухо летом, а потом в начале осени прошли нормальные, хорошие дожди, поэтому поступление влаги к листьям не прекращалось, и сильных заморозков тоже не было, – добавила метеоролог. – Поэтому листья продержались до последней холодной волны и начали сдавать свои позиции».

Тала Нещадимова также отметила, что в прошлом году желтеть листья начали раньше.

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