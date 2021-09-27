До 15 градусов тепла и без осадков ожидается в Псковской области 28 сентября

15:06, 27 сентября 2021, ПАИ

28 сентября в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью температура воздуха составит +1…+6 градусов, днём +10…+15 градусов. Ветер восточных направлений 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.

Ранее сообщалось, что антициклон принесёт в регион бабье лето. Псковичам также объяснили, почему в этом году листья на деревьях пожелтели позже обычного.