До 15 градусов тепла и без осадков ожидается в Псковской области 28 сентября
28 сентября в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью температура воздуха составит +1…+6 градусов, днём +10…+15 градусов. Ветер восточных направлений 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.
Ранее сообщалось, что антициклон принесёт в регион бабье лето. Псковичам также объяснили, почему в этом году листья на деревьях пожелтели позже обычного.
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