Микробиологический конгресс в ПсковГУ – брифинг в медиацентре ПАИ

15:15, 27 сентября 2021, ПАИ

27 сентября в медиацентре ПАИ проходит брифинг, посвященный проведению на базе ПсковГУ Третьего Российского микробиологического конгресса.

О целях, задачах и программе конгресса, а также о том, кто принимает в нем участие, расскажет сопредседатель конгресса, ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

III Российский микробиологический конгресс стартовал на базе Псковского государственного университета 26 сентября. Конгресс собрал более 300 учёных-микробиологов России. Его цель — обмен новейшими результатами исследований в области микробиологии, установление и поддержание контактов между учёными, представителями сфер образования и бизнеса.