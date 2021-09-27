Наталья Ильина рассказала, как ПсковГУ защищал в Москве программу «Приоритет-2030»

15:56, 27 сентября 2021, ПАИ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 27 сентября рассказала о том, как вуз защищал в Москве программу «Приоритет-2030».

По ее словам, фактически это программа стратегического развития университета, тесно увязанная с развитием Псковской области, согласованная в администрации региона.

«Мы представили модель сетевого вуза», - отметила Наталья Ильина. В рамках программы были представлены еще два стратегических проекта: проект создания союза университетов России и Белоруссии и проект непрерывного медицинского образования.

Наталья Ильина отметила, что она находилась на прямой связи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, который лично отслеживал все этапы по защите программы ПсковГУ.

«Спасибо вузу за доверие, команде лидеров, которая представила проект, надеюсь, что коллектив, преподаватели и студенты, мы достойно выполним те требования кот поставлены. Мы шли к победе 1,5 года, мы сделали хороший старт, попав в когорту нескольких вузов. Главное показать, что вуз — это точка роста, сосредоточение профессиональной элиты», - заключила Ильина.

Ранее сообщалось, что программа развития Псковского государственного университета одержала победу в проекте «Приоритет 2030». А министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назвал ПсковГУ открытием программы «Приоритет 2030».