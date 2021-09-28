Борис Елкин заявил, что будет участвовать в конкурсе на пост главы администрации Пскова

12:54, 28 сентября 2021, ПАИ

Борис Елкин рассказал, что будет участвовать в конкурсе на пост главы администрации Пскова, во время 55-й сессии 28 сентября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Ранее Борис Елкин был назначен временно исполняющим полномочия главы администрации города.

«Отдельное спасибо каждому депутату за оказанное доверие, будем работать совместно, решать общегородские задачи, - отметил Елкин. – Думаю, что в дальнейшем я свои документы предоставлю на конкурс. Впереди большой объем работ, чтобы сделать город более комфортным, все в наших руках».

Депутаты приняли решение о проведении конкурса на замещение должности главы администрации Пскова. В состав конкурсной комиссии войдут три человека от гордумы, три — от городской администрации. От гордумы — секретарь конкурсной комиссии Денис Иванов, председатель Елена Полонская и член комиссии Сергей Барабанов.

Глава Пскова Елена Полонская от имени Псковской городской Думы поздравила Бориса Елкина с назначением и выразила надежду на тесное взаимодействие и плодотворное сотрудничество.