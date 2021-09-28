В отношении водителя, сбившего ребенка на улице Труда, возбудили уголовное дело

16:51, 28 сентября 2021, ПАИ

1 августа во дворе на улице Труда, 50 произошла авария, где водитель автомобиля «Форд Фокус» сбил 6-летнего ребенка.

Мальчик был госпитализирован в детскую областную больницу с травмами, где ему провели операцию.

Отец мальчика обращался в Псковское агентство информации, чтобы рассказать о последствиях рокового дня, подчеркнув, что водитель даже не извинился.

Отметим, что родственники водителя в соцсетях описывали совершенно иную версию произошедшего и ставили под сомнение версию корреспондента.

До этого дня было возбуждено административное дело за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью.

Сегодня в пресс-службе УМВД России по Псковской области сообщили, что в отношении водителя автомобиля «Форд Фокус» возбуждено уголовное дело по ст. 264 ч. 1 УК РФ.