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Алла Пугачева попросила Пересильд послать осенний поцелуй Земле из космоса

Алла Пугачева пожелала удачи актрисе, уроженке Пскова Юлии Пересильд перед полетом в космос, где она снимется в фильме «Вызов» Клима Шипенко. Видеообращение певицы актриса выложила на своей странице в Instagram.

«Дорогая Юля, ты так долго готовилась к этому событию. А если долго мучиться, то у тебя обязательно все получится. Надо только крылья распахнуть и взлететь над прежней над собой. И пожалуйста не забудь послать осенний поцелуй нашей планете, замечательной планете. Мы ждем тебя, возвращайся», - сказала Пугачева.

Юлия Пересильд поблагодарила в посте Аллу Пугачеву, отметив, что для нее это приятно и важно.

Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» с космодрома Байконур запланирован на 5 октября в соответствии с программой полёта Международной космической станции. В основной экипаж входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и Клим Шипенко, в дублирующий — космонавт Олег Артемьев, актриса Алёна Мордовина и оператор Алексей Дудин. Планируемая продолжительность работы экипажа МКС-66 — 174 суток. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полёта на МКС — не менее 12 суток.

Съёмки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием «Вызов» является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

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