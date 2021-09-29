1007 случаев коронавируса выявили в Псковской области за неделю

16:57, 29 сентября 2021, ПАИ

За 38-ю календарную неделю 2021 года в Псковской области зарегистрировано 1007 случаев коронавируса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в Псковской области выросла по сравнению с предыдущей неделей на 31,6%, что выше, чем в целом по РФ, на 61,7%. В форме ОРВИ протекали 844 случая, в форме внебольничной пневмонии – 142. Активно выявлен 21 случай бессимптомного течения инфекции.

Наибольшая заболеваемость среди взрослых отмечается в возрастной группе 30-49 лет. 171 случай коронавируса выявлен среди детей и подростков до 18 лет.

В 13 муниципальных образованиях заболеваемость выше среднеобластного уровня: в Дедовичском, Стругокрасненском, Новосокольническом, Опочецком, Себежском, Псковском, Бежаницком, Великолукском, Невельском, Усвятском, Островском, Порховском районах и городе Великие Луки. В Пскове за неделю зарегистрировано 234 случая COVID-19.

Псковские врачи считают, что коронавирус останется с людьми навсегда.