Губернатор Псковской области пригрозил локдауном

06:50, 01 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригрозил локдауном. Об этом он заявил в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Глава региона констатировал, что ситуация в Псковской области становится всё более напряжённой. «Кто следит за статистикой знает, что негативная тенденция обозначилась ещё три недели назад, и с того момента только усиливается», - уточнил он. По словам Михаила Ведерникова, отрицательные факторы всё те же: начало учебного года, возвращение отпускников, формирование новых коллективов на предприятиях, большой пассажиропоток между Псковом и двумя мегаполисами – Москвой и Петербургом. «И самое главное – всё это при крайне низкой дисциплине в части соблюдения противовирусных ограничений», - заметил Михаил Ведерников.

Он сообщил, что показатели заболеваемости только за прошедшую неделю выросли на треть. Ежедневно фиксируется свыше 160 новых случаев. В этом году такие высокие цифры были только в январе, напомнил губернатор.

Он добавил, что система здравоохранения уже сейчас требует усиления. Коечный фонд был увеличен на 30 мест за счёт Великолукской межрайонной больницы. Следующий, скорее всего, неизбежный шаг – это перепрофилирование 80 коек Псковской межрайонной больницы. «За ней остаётся только Псковская городская больница, без которой невозможно качественное и своевременное оказание плановой медицинской помощи десяткам тысяч людей», - рассказал Михаил Ведерников.

Этот вопрос обсуждался с врачами, Роспотребнадзором, экспертами. «Все говорят о том, что у нас нет оснований рассчитывать, что статистика заболеваемости сама собой пойдёт на спад. Другими словами, ещё 2-3 недели таких темпов вынудят нас пойти на крайние меры – вплоть до введения локдауна. Чтобы избежать такого сценария, необходимы экстренные превентивные меры. И они были приняты», - подчеркнул Михаил Ведерников.